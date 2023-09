Mentre il direttore di Città Spettacolo, Renato Giordano prova a spegnere le polemiche relative al concerto che si svolgerà questa sera in Piazza Risorgimento di Geolier, su più fronti arrivano pesanti critiche per quanto riportato sui social dallo stesso artista – post poi rimosso-. Critiche aspre giungono dalla consigliera Megna di Civico 22. Critiche più in generale su Città Spettacolo giunte anche da parte della consigliera Rosetta De Stasio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia