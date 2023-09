Salario minimo: Schlein, ‘in Paesi dove è stato adottato ha sconfitto concorrenza sleale’

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – “Ci siamo uniti con le altre opposizioni nella grande battaglia per il salario minimo perché puntiamo su ciò che può aumentare e migliorare la produttività senza fare l’errore di comprimere ulteriormente il costo del lavoro e le tutele del lavoro”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein intervenendo in video collegamento al Forum di Cernobbio.

“Nei Paesi dove è stato adottato -spiega Schlein- il salario minimo ha aiutato a sconfiggere la concorrenza sleale, rispetto a quelle imprese che invece provano a migliorare la produttività con gli investimenti con la ricerca innovazione e politiche attive che devono sostenere questo sforzo. Non ha avuto effetti negativi sull’occupazione, ma soprattutto ha rilanciato anche i consumi delle fasce più deboli di reddito. Quindi è una iniziativa su cui noi continueremo a insistere con il governo”.