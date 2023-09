Riconosce il suo furgone rubato, carabinieri lo recuperano e denunciano il ladro

Azione risolutiva nel contrasto ai reati predatori da parte dei militari dell’Arma Carabinieri di Benevento, segnatamente dei Carabinieri delle Stazioni di San Salvatore Telesino e di Amorosi. Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno raccolto in modo immediato l’allerta lanciata dalla Centrale Operativa di Cerreto Sannita, per la ricerca di un furgone rubato, riuscendo ad intercettare il mezzo e il ladro, poi denunciato in stato libertà.

