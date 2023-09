Motomondiale: medico, ‘nessuna deformità per Bagnaia da un primo esame’**

Barcellona, 3 set. – (Adnkronos) – “Bagnaia ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia. Adesso è necessario svolgere una radiografia in ospedale per verificare la presenza di eventuali fratture”. Così Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale, sulle condizioni di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, dopo l’incidente nel primo giro del Gp di Catalogna. “Gli esami ci diranno se il femore e la tibia hanno delle lesioni, penso che comunque avrà buone notizie, con questi primi esami non abbiamo riscontrato deformità, ma sono necessari altri controlli. Le immagini a prima vista sembrano parlare di fratture appartenenti al passato, ma sarà necessario svolgere una Tac in ospedale a Barcellona”, aggiunge Charte.