Motomondiale: Espargaro, ‘week-end storico, felice che infortunio Bagnaia non sia così serio’

Barcellona, 3 set. – (Adnkronos) – “Weekend storico, non so cosa dire. Sono felicissimo. Sono contento che non sia successo niente a noi all’inizio e sono contento di sapere che l’infortunio di Pecco non è così serio. Eravamo molto preoccupati. Ho cercato di rimettermi in carreggiata con la mente e ce l’ho fatta”. Così Aleix Espargaro dopo la vittoria nel Gp di Catalogna. “Il vento era molto forte e ha dato fastidio -prosegue lo spagnolo dell’Aprilia-. Anche Maverick andava molto bene, era difficile prenderlo. Ho fatto un errore quando ho cercato di superarlo, ho perso tempo e pensavo che non l’avrei mai più ripreso. Invece ce l’ho fatta. Sono contentissimo”.