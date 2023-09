Minori: Bernini, ‘siti porno? Non esiste censura, ma protezione da garantire’

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – “Quello della facilità di accesso ai siti di distribuzione pornografica, è molto un tema di autodisciplina. Come sempre la famiglia, la scuola, ovviamente il governo, ovviamente il legislatore, devono misurarsi e cercare di trovare un’equa misura, ma non esiste la censura, esiste una protezione per i minori, che è fondamentale garantire”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, rispondendo alle domande dei cronisti a proposito dei fatti di Caivano, durante un punto stampa al forum di Cernobbio.

“Come sempre -avverte la ministra- tutti devono fare la loro parte. E tutti devono cercare di mettere i minori in condizione di assistere agli spettacoli che sono compatibili con la loro età”.