Lavoro: Renzi, ‘c’è un coraggioso nel Pd che accetta un dibattito sul Jobs act?’

Roma, 3 set (Adnkronos) – “Chi critica il JobsAct non lo ha nemmeno letto. Sfido Elly Schlein a un dibattito pubblico sulla legge su cui lei vuol fare un referendum abrogativo”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.

“Sono pronto ad andare a prendermi i fischi alla Festa dell’Unità di Ravenna o a ospitare la segretaria Pd civilmente alla festa di IV di Santa Severa. Un dibattito civile sul milione di posti di lavoro creati dal JobsAct e sul referendum che lei propone per inseguire i grillini”, prosegue il leader di Iv.

“Se Elly non se la sente – e la capisco – mi va bene confrontarmi anche con un esponente PD che faceva il ministro o il parlamentare quando si è votato quella legge che oggi il PD disconosce -aggiunge Renzi-. Ci sarà un coraggioso che accetta il dibattito o scapperanno tutti? La politica è anche confronto. Io non ho paura. Voi, amici del Pd?”.