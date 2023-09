Italia-Francia: Salvini, ‘polemiche? Con collega francese lavoriamo in sintonia’

Cernobbio (Co), 3 set.(Adnkronos) – “Con il mio collega francese sto lavorando in maniera sintonica, a partire dal rinvio della chiusura del Monte Bianco, per evitare il caos a Nord Ovest vista la chiusura del Frejus, all’impegno comune per andare a visitare i cantieri Tav”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo al forum Ambrosetti di Cernobbio.

“Nelle ultime ore -ha aggiunto Salvini- ho letto delle polemiche, a distanza di alcuni decenni, tra i rapporti di Italia e Francia. Io non entro nel merito di quei dossier, ma devo dire che con il mio collega francese c’è totale sintonia”.