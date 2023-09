Più di una famiglia cautanese, con abitazioni ai limiti del centro urbano e quindi ancora circondate da qualche porzione di orto e di albero da frutta, vive ormai in quella che si direbbe una reclusione forzata dal tramonto all’alba. Una sorta di ritirata obbligatoria, come durante il servizio militare ma ad orari assai anticipati, costringe a chiudersi in casa prima che l’oscurità serale avanzi per evitare famigliole di cinghiali che hanno preso l’abitudine di razzolare negli orti che contornano tutti i luoghi abitato a ridosso dell’area urbana.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia