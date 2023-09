Governo: Tajani, ‘più privatizzazioniper modernizzare l’Italia’

Roma, 3 set (Adnkronos) – “Le privatizzazioni servono a un’Italia che deve ritornare a crescere per diventare più efficiente e competitiva. La mia visione, quella di Forza Italia, è per uno Stato meno invasivo e più efficiente e per imprese più produttive e competitive. Per avere uno Stato più forte e concentrato sui suoi veri obiettivi, che non sono gestire pezzi di economia. Io sono un sostenitore dell’economia sociale di mercato”. Lo dice il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista a ‘Milano Finanza’.

“Torniamo sull’idea di privatizzare i porti: chi pensava che volessi ‘vendere’ i porti deve capire che invece punto alla privatizzazione dei servizi dei porti. Non dobbiamo vendere le banchine o altri asset strategici ma coinvolgere i privati per una gestione più efficiente. I porti sono solo un esempio; ci sono molte attività in cui il pubblico svolge attività anche commerciali”, spiega Tajani.

“Il trasporto pubblico locale, le municipalizzate, la gestione dei rifiuti: una gestione privata spesso potrebbe aumentare l’efficienza attirerebbe gli investitori e farebbe risparmiare soldi al settore pubblico. Non deve essere una battaglia di religione, ma abbiamo l’obbligo di parlarne”, sottolinea Tajani che, tra l’altro, spiega: “Lo Stato deve disegnare il campo di gioco, fornire le regole e farle rispettare. Ma quando è opportuno la gestione va affidata tranquillamente a privati, che possono lavorare anche meglio dello Stato. La modernizzazione dello Stato deve includere ogni aspetto della sua organizzazione”.