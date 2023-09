«Il caso “Tierra Samnium Golf Club Benevento” come emblema dello sviluppo del multisport e dello sport entertainment su un territorio con un’elevata carenza di impiantistica sportiva». Nell’ultima edizione del ‘Global Go To Think Tanks Report’ dell’Università della Pennsylvania, The European House – Ambrosetti è stata riconfermata tra i migliori Think Tank privati, tra i più indipendenti al mondo e tra i migliori in Europa. Ed è stata proprio la Ambrosetti ad esprimersi più che favorevolmente in ordine alla proposta di realizzare a Benevento un campo da golf di 18 buche.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia