Germania: leader della Baviera non licenzierà suo vice per volantino antisemita

Berlino, 3 set. (Adnkronos) – Il leader del Land tedesco della Baviera ha dichiarato che non intende licenziare il suo vice nonostante un volantino antisemita che ha ammesso di aver portato nello zaino di scuola da adolescente. Markus Söder ha affermato che non sarebbe proporzionato licenziare Hubert Aiwanger, una decisione che rovescerebbe la coalizione di governo nello stato meridionale sei settimane prima delle elezioni regionali.

Aiwanger, leader dei populisti Elettori Liberi, che sono partner di coalizione minore della Unione Cristiano Sociale (Csu) di Söder, ha affrontato giorni di polemiche per gli opuscoli nazisti trovati nel suo zaino alla fine degli anni ’80. Söder ha dichiarato in conferenza stampa di non aver preso la decisione alla leggera, affermando di aver seguito un “processo deliberato” che è stato giusto e ordinato.

Aiwanger aveva commesso gravi errori in gioventù, ma ne aveva preso le distanze in modo credibile e si era scusato, ha detto Söder. Né esiste alcuna prova che Aiwanger abbia creato o distribuito il volantino, ha aggiunto.