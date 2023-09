F1: Leclerc, ‘impossibile tenere dietro le Red Bull’

Monza, 3 set. – (Adnkronos) – “All’inizio ho frenato, non volevo prendere rischi inutili. Era la miglior cosa da fare, non c’erano altre opzioni. Non credo di aver chiesto troppo alle gomme all’inizio, il mio passo è stato meglio alla fine degli stint. Dovevo tenere dietro Perez e salvare le gomme, ho dato tutto ma il podio l’ha preso Carlos. E’ stato divertente e al limite il nostro duello, frenavamo all’ultimo e abbiamo spinto come dei matti”. Così Charles Leclerc dopo il 4° posto nel Gp d’Italia a Monza. “Amo questa Formula 1 con i duelli, è stato emozionante. Peccato non aver preso il podio, Carlos si goda un momento speciale. E’ stato un weekend incredibile, mi ha caricato questa settimana. Non so se i tifosi si siano divertiti, ma oggi 3° e 4° era il miglior risultato possibile. La Red Bull era impossibile da tenere dietro”.