Empoli-Juventus 0-2, Danilo e Chiesa lanciano i bianconeri

EMPOLI (ITALPRESS) – La Juventus fa suo il posticipo domenicale superando con merito l'Empoli al Castellani per 2-0. A decidere il match sono una rete di capitan Danilo nel primo tempo e una zampata in contropiede di Chiesa nel finale. Grazie a questa vittoria, la Juventus sale al terzo posto con 7 punti all'attivo. L'Empoli rimane invece l'unica squadra del campionato ancora ferma a quota zero dopo tre giornate. Gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e provano ad attaccare, ma senza creare grossi grattacapi a Berisha nella prima fase dell'incontro. Alla prima occasione buona, però, gli uomini di Allegri passano in vantaggio. È il 24' quando Kostic batte un corner dalla sinistra e si forma una mischia in area, con Danilo che è il più veloce di tutti a infilare il portiere con un destro ravvicinato. Alla mezz'ora, Chiesa libera in area McKennie che va alla conclusione a botta sicura con il piatto destro ma Pezzella interviene con il corpo e salva i suoi. Al 37' Gatti si avventura nell'area avversaria e salta Maleh che lo sgambetta. L'arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Vlahovic, che si fa però ipnotizzare da Berisha che ferma la conclusione del serbo in due tempi. Sarà l'ultima occasione del primo tempo, che termina sull'1-0. La prima occasione della ripresa arriva al 13', quando Chiesa viene liberato in area e si invola verso la porta ma il suo destro esce di un soffio a Berisha battuto. Al 21' è il neo entrato Pogba a firmare il raddoppio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Vlahovic al momento dell'assist. I bianconeri dominano e al 37' trovano il raddoppio. I toscani sono tutti sbilanciati in avanti e Milik trova in profondità Chiesa che parte dalla sua metà campo, si presenta davanti a Berisha, lo salta e lo infila a porta vuota per il definitivo 2-0. In pieno recupero c'è ancora spazio per una traversa colpita di testa dallo stesso Milik e da un palo centrato da Kean, ma il risultato non cambierà più.

03-Set-23 23:06