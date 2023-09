Elaborazione della Cgia di Mestre su dati Istat con approfondimento sul ciclo demografico nei territori italiani, con focalizzazione sui dati relativi alla cifra assoluta e al calo percentuale di under 35 ‘persi’ nei comprensori provinciali italiani nell’ultimo decennio. Nel Sannio nel 2013 si registravano 68.089 under 35, nel 2019 ne vedeva 63.507 e in questo 2023 – secondo un bilancio che è chiaramente provvisorio, dovendo ancora attendersi il consuntivo di fine anno, conta 11.405 giovani in meno rispetto al 2013 – una popolazione di under 35 scesa a 56.684 persone.

