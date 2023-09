L’inizio di una nuova era. La più dolorosa ma necessaria per costruire la base di ciò che è stato in questi sette anni e di ciò che sarà. Il nuovo viaggio del Benevento parte da Torre del Greco: al “Liguori” scatta ufficialmente la stagione della Strega, al ritorno in Serie C da quel lontano 30 aprile 2016, il giorno dei sogni verso la serie cadetta agguantata per la prima volta e mai più lasciata fino all’ultimo, triste epilogo di Perugia della scorsa primavera. Ma cancellare il passato è il mantra di questo Benevento e del suo allenatore, Matteo Andreoletti, atterrato nel Sannio con la voglia di mettersi in gioco e di ridare riflettori, dignità e sogni a questa squadra.

