Welfare: Rizzetto (Fdi), ‘Siisl risultato raggiunto grazie a lavoro in commissione e a Calderone’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Finalmente grazie alla piattaforma Siisl gli italiani abili al lavoro hanno l’opportunità di individuare i percorsi formativi più adatti per la loro formazione e le offerte che provengono dal mondo del lavoro. Il sistema Siisl, messo in piedi grazie al ministro Marina Calderone e al suo dicastero, consente – per la prima volta in Italia – agli operatori pubblici e privati del lavoro di dialogare tra loro. Ci sarà infatti uno scambio di informazioni tra il ministero del Lavoro, l’Inps, le regioni, le agenzie per il lavoro”. Così in una nota Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Lavoro.

“Questo governo ha messo in campo delle politiche attive per il lavoro vere e concrete che accompagnano i destinatari verso un’occupazione dignitosa. In questo percorso un grande lavoro è stato svolto dalla commissione che io presiedo e ringrazio tutti i componenti per il loro impegno, determinante anche l’attività del Parlamento che con un iter rispettoso dei tempi previsti ha consentito di arrivare al risultato di oggi”, conclude Rizzetto.