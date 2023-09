Ustica: Napoli (Az), ‘a chi vuole rivolgersi Amato?’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Un politico di lungo corso e un abile navigatore del deep state come Giuliano Amato non apre mai bocca per dire banalità o parlare al vento. Amato dà la sua versione dei fatti, anche se la memoria, secondo Bobo Craxi, lo ha ingannato circa la data dell’avviso dato da Craxi a Gheddafi. Resta da capire a chi abbia inteso rivolgersi Giuliano Amato. Perché la storia, come diceva Croce, è sempre storia al presente. E Amato è ai protagonisti attuali della politica che si rivolge”. Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.