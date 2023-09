Ustica: Giarrusso, ‘siano desecretati tutti gli atti’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Le parole di Giuliano Amato riferite oggi su Ustica sono importanti, ma anche inquietanti per quello che lasciano supporre su di una pagina terribilmente buia della nostra storia, con 81 vittime innocenti. L’amico e collega Andrea Purgatori aveva da tempo documentato molte delle cose che oggi, a distanza di oltre trent’anni, Amato sostiene. Cos’è successo in questi trent’anni? Siano desecretati subito tutti gli atti per rispetto alle vittime, alle famiglie e alla solidità della nostra democrazia, che è e deve essere sempre sovrana”. Lo dichiara in una nota l’eurodeputato Dino Giarrusso.