Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Giuliano Amato è persona seria e immagino che avrà avuto tutti gli elementi per dire ciò che ha detto su Ustica. A questo punto però la questione non può chiudersi qui. Occorre desecretare tutto e verificare con la Francia attraverso canali ufficiali”. Così su X (ex Twitter) Carlo Calenda, leader di Azione, commenta l’intervista rilasciata dall’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato in merito alla strage di Ustica.