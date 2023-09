Ue: sondaggio Ambrosetti, ‘aumentano pareri negativi su ruolo e coerenza in politica estera’

Cernobbio (Co), 2 set. (Adnkronos) – Aumentano i pareri sfavorevoli sulla coerenza dell’Unione europea come attore di politica estera, tanto che solo uno su tre tra i partecipanti al forum di Cernobbio dà giudizio positivo e un quinto preferisce attendere le prossime decisioni per esprimere un giudizio più netto. E’ quanto emerge dai risultati del primo televoto realizzato oggi, durante la seconda giornata dell’annuale forum Ambrosetti, volto a raccogliere le opinioni della business community sul ruolo dell’Unione europea come attore di politica estera e sulla sua coerenza in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo.

La platea, che lo scorso anno si era espressa favorevolmente in larga maggioranza, con una percentuale del 73,9%, quest’anno ha ridimensionato il proprio approccio positivo: ad esprimere un giudizio positivo sulla coerenza dell’Ue come attore di politica estera è stato solo un terzo dei partecipanti, il 33%.

Complessivamente i giudizi negativi sono oltre il 44% circa dei partecipanti, mentre quasi il 23% si assesta in una posizione mediana, oltre il 10% in più dello scorso anno, segnale di un’attesa attenta sulle prossime decisioni dell’Ue per una valutazione più netta.