Ucraina: media turchi, ‘nuovo accordo grano prevederebbe scongelamento beni russi’

Ankara, 2 set. (Adnkronos) – Un nuovo pacchetto di proposte delle Nazioni Unite su un accordo sui cereali prevede la riconnessione di Rosselkhozbank a Swift e lo scongelamento dei beni russi. Lo riferisce l’agenzia turca Anadolu, precisando che “in una conferenza stampa a Mosca con l’omologo russo Sergej Lavrov, il ministro degli Esteri Hakan Fidan ha affermato che l’Onu ha preparato un nuovo pacchetto di proposte, tenendo conto del contributo della Turchia, e che, secondo Ankara, ciò costituirebbe una base adeguata per il rilancio dell’iniziativa. Le componenti più importanti di questo pacchetto di proposte sono la riconnessione della Banca agricola russa al sistema Swift e lo scongelamento dei beni delle aziende russe che producono fertilizzanti in Europa”.

Giovedì, il segretario generale dell’Onu António Guterres ha dichiarato di aver inviato una lettera al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov con decisioni specifiche sull’esportazione di cibo e fertilizzanti sul mercato mondiale. Secondo Guterres, queste creeranno le condizioni per la ripresa dell’iniziativa del Mar Nero e terranno conto delle esigenze della parte russa. Come Lavrov ha sottolineato in precedenza, la Russia tornerà all’accordo sul grano non appena tutti i punti del memorandum Russia-Onu saranno soddisfatti. Secondo il ministro degli Esteri russo, nelle nuove proposte di Guterres c’erano delle promesse, ma nessuna garanzia.

L’accordo sul grano si è concluso il 18 luglio – ricorda la Ria Novosti – La Russia ha notificato alla Turchia, all’Ucraina e all’Onu la sua opposizione alla proroga, poiché i termini dell’accordo riguardo a Mosca non erano stati rispettati. L’accordo fa parte di un pacchetto. Il primo riguarda l’esportazione di cereali e prodotti alimentari ucraini, nonché di fertilizzanti, attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa. La seconda parte, il memorandum Russia-Onu, concepito per tre anni, prevede di sbloccare le esportazioni russe di prodotti alimentari e fertilizzanti, ricollegare Rosselkhozbank a Swift, riprendere le forniture di macchine agricole, pezzi di ricambio e servizi, ripristinare il funzionamento dellle condutture per l’ammoniaca Togliatti-Odessa e alcune altre misure.