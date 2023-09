Niger: migliaia di manifestanti chiedono ritiro truppe francesi

Niamey, 2 set. (Adnkronos) – Migliaia di manifestanti si sono radunati nella capitale del Niger, Niamey, per chiedere il ritiro delle truppe francesi, come richiesto dalla giunta che ha preso il potere a giugno. La folla si è radunata vicino a una base che ospita soldati francesi, dopo un appello di diverse organizzazioni civiche ostili alla presenza militare francese nel paese dell’Africa occidentale.

I manifestanti hanno esposto striscioni con su scritto “L’esercito francese lasci il nostro paese”. La marcia è stata rafforzata dai nuovi arrivi nel pomeriggio e una fitta folla si è formata in una rotonda vicino alla base militare francese, alla periferia di Niamey. Ieri il regime militare del Niger aveva lanciato una nuova bordata alla Francia , accusando Parigi di “palese interferenza” nel sostenere il presidente deposto del paese, mentre i manifestanti tenevano una manifestazione.