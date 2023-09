Roma, 2 set (Adnkronos) – Per la manovra “mancano 30 miliardi di euro. Bisogna fare delle scelte. Ma loro non fanno scelte, giocano a rilanciare. Fanno la retromarcia della Garbatella, non c’è un solo argomento su cui non abbiano fatto passi indietro”. Lo ha detto Matteo Renzi alla festa di Iv di Firenze.