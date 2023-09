Lavoro: Ricchiuti (Fdi), ‘Schlein propone referendum contro Jobs act ma Pd lo approvò’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “‘Parlate di lavoro solo quando siete all’opposizione. Pacchetto Treu, Jobs act, noi non dimentichiamo!! Buffoni!!!’. Questa l’accoglienza con tanto di striscione dei lavoratori a Livorno all’arrivo di Elly Schlein. Sono contento che qualcuno non abbia perso la memoria, a differenza dei giornaloni, che sembrano aver cancellato anche il fatto che nello scorso governo, il ministro del Lavoro era del Partito democratico. La segretaria del Pd appoggia il referendum contro il Jobs Act proposto dalla Cgil, mi chiedo cosa pensano quelli del Pd che lo hanno approvato al governo e lo hanno poi votato in Parlamento. Nella vita e in politica è sempre lecito cambiare idea, purché si spieghi il perché”. Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d’Italia.