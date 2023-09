Italia-Cina: Bergamini (Fi), ‘rivedere accordo via Seta e moral suasion su Putin per pace’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Il viaggio in Cina del ministro Tajani ha una grande valenza strategica e politica per il nostro Paese. Tajani non ha fatto mistero degli obiettivi del governo italiano: rivedere i termini dell’accordo sulla via della Seta, firmato nel 2019 dal governo Conte, dal momento che non pare sin qui aver portato al nostro Paese gli auspicati benefici economici. Sono sicura che il nostro Governo e il ministro Tajani sapranno impostare rapporti più proporzionati nell’interesse di entrambe le parti. Altro importante obiettivo del viaggio è chiamare a ulteriore responsabilità la Cina perché, grazie ai rapporti con Putin, possa esercitare una moral suasion ancora più forte per arrivare ad una pace giusta in Ucraina”. Lo ha detto Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e responsabile Esteri del partito, a Tgcom24.