Roma, 2 set (Adnkronos) – “A noi Meloni non ci porta a spasso, non mi chiamo Letta. I maggiori alleati del governo sono le opposizioni che non fanno nulla, 5 stelle e Pd che lavorano per far vincere la Meloni un’altra volta. Noi vogliamo un’altra opposizione. I più grandi alleati di Meloni sono Conte e Schlein, con il campo largo. Vedendo i risultati mi pare più vicolo Corto”. Lo ha detto Matteo Renzi alla festa di Iv a Firenze.