FI: Renzi, ‘Berlusconi come Batistuta, Tajani come Derticia’

Roma, 2 set (Adnkronos) – “Berlusconi sta a Tajani come Batistuta a Derticia: tutti e due argentini, uno faceva gol, l’altro non la trovava nemmeno per sbaglio”. Lo ha detto Matteo Renzi alla festa di Iv a Firenze.

“Tajani fa quasi tenerezza. Con Berlusconi c’era Forza Italia, con Tajani Forse Italia”, ha sottolineato Renzi.