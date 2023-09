F1: Verstappen, ‘partire secondo è un buon risultato, siamo migliorati rispetto alle libere’

Monza, 2 set. – (Adnkronos) – “L’obiettivo resta comunque la vittoria domani, il secondo posto in griglia è comunque un buon risultato”. Così il pilota Red Bull Max Verstappen dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp d’Italia a Monza. “Abbiamo ottenuto dei buoni miglioramenti rispetto alle libere -aggiunge il campione del mondo in carica e leader iridato-. In ogni sessione di qualifica il gap era minimo, quindi il secondo posto è ok. Proverò a vincere, concentrandomi sulla gara davanti ad un pubblico bello da vedere”.