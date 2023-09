F1: parata di celebrità domani a Monza, presenti Meloni e Salvini, grande assente Brad Pitt

Monza, 2 set. – (Adnkronos) – Sale l’attesa per il Gran Premio d’Italia, che mai come quest’anno vedrà anche una grande parata di celebrità. E’ attesa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Gp d’Italia anche lo scorso anno a due settimane dalle elezioni. Presenti anche il ministro alle Infrastrutture e Mobilità Matteo Salvini, habitué della gara brianzola e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Oltre ai politici tanti personaggi del mondo dello spettacolo ma non Brad Pitt, il grande assente fermato negli Usa da motivi di lavoro. Tra le stelle attese nel paddock il frontman dei Maneskin, Damiano David, grande appassionato di motori e super tifoso di Charles Leclerc. Sarà un GP molto rock, ma anche super social per la presenza dell’italo-senegalese, Khaby Lame, tik-toker da 160 milioni di follower.

Presente anche l’attaccante del Milan Olivier Giroud a fare il tifo per il suo connazionale Estaban Ocon. Tra i campioni azzurri in ‘pista’ il cestista Danilo Gallinari ala grande nei Washington Wizards. Ci sarà anche la leggenda dello short track Arianna Fontana: 11 medaglie alle Olimpiadi invernali, la sportiva italiana più vincente di sempre ai Giochi invernali. Anche il comico milanese Fabio Rovazzi è di ‘casa’ a Monza e alla Ferrari. Infine ci sarà l’attore neozelandese Karl Urban che ha interpretato Éomer nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson e il dottor Leonard “Bones” McCoy nella saga di Star Trek.