Europee: Delmastro (Fdi), ‘non governeremo con socialisti e popolari insieme’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Lo snodo delle europee è fondamentale per tutte le nazioni europee. Non saremo nella stanza dei bottoni se ci sarà un accordo tra socialisti e popolari, noi vogliamo riproporre il modello in Europa, quindi con un governo centrodestra. L’Europa balbetta ora su ogni dossier importante, non ha difeso la produzione industriale e si sta piegando alle logiche cinesi con il gretathunberghismo”. Lo dice Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia, ospite del meeting di Ecr, in corso a Scilla in Calabria.

“Il progetto di Fratelli d’Italia è quello di cambiare in Italia e in Europa”, conclude Delmastro.