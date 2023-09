Calcio: Spalletti, ‘non prometto di vincere ma di essere il miglior Spalletti possibile’

Roma, 2 set. – (Adnkronos) – “Tre aggettivi per definire la mia Nazionale? Deve essere sacrificio, appartenenza e bellissima, perché bisogna fare un bel calcio. Non prometto di vincere questo o quello ma che sarò il miglior ‘Spalletti’ possibile. Fare il ct è sempre stato il mio sogno”. Così Luciano Spalletti al Tg1 nel giorno della sua presentazione ufficiale da ct azzurro. “La responsabilità è fondamentale, perché quando sono schiacciato dalla responsabilità riesco a dare il meglio di me stesso -sottolinea il ct-. Anche la felicità è fondamentale nel mio e nel nostro percorso. Lo è stata per esempio a Napoli”. Come finirà il contenzioso col Napoli? Finirà bene, ne sono certo”, conclude Spalletti.