Atletica: Ceccarelli vince i 100 metri in 10″23 a Pietrasanta

Pietrasanta, 2 set. – (Adnkronos) – Il primo sprint, al rientro dai Mondiali di Budapest, è in casa per il campione europeo dei 60 indoor Samuele Ceccarelli. Prosegue la stagione dell’azzurro che nei 100 metri fa segnare il crono di 10″23 (vento +1.0) nella seconda edizione del Meeting Città di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Sulla pista dell’impianto intitolato a Falcone e Borsellino, dove si allena abitualmente, il 23enne di Massa firma la quarta prestazione della carriera, tre centesimi in meno rispetto al 10″26 (-0.6) ottenuto in batteria alla rassegna iridata dove non è riuscito a superare il primo turno. Un risultato che riporta il velocista dell’Atletica Firenze Marathon a un decimo dal personale come non accadeva dal mese di giugno. Quest’anno il campione tricolore in carica sulla distanza, vincitore agli Assoluti di Molfetta, ha corso in 10″13 nel debutto stagionale al Golden Gala di Firenze realizzando poi lo stesso tempo anche con il successo agli Europei a squadre di Chorzow. Nei 100 di Pietrasanta, tra le donne, chiude in 11″42 (+1.5) l’azzurra Irene Siragusa (Esercito) che avvicina il primato stagionale mancandolo di appena due centesimi.