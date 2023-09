Usa: sequestrata in museo Cleveland presunta statua Marco Aurelio

Washington, 1 set. (Adnkronos) – Una statua in bronzo senza testa, che si ritiene raffiguri l’imperatore e filosofo romano Marco Aurelio, è stata sequestrata dal Cleveland Museum of Art dalle autorità di New York che indagano su antichità saccheggiate in Turchia. Un mandato firmato da un giudice di Manhattan il 14 agosto ha ordinato il sequestro della statua, che il museo ha acquisito nel 1986 e che costituiva il pezzo forte della sua collezione di arte antica romana.

Il mandato è stato ottenuto grazie a un’indagine su una rete di contrabbando di antichità saccheggiate a Bubon, nel sud-ovest della Turchia, e portate a Manhattan, ha detto un portavoce del procuratore distrettuale Alvin Bragg, senza fornire ulteriori dettagli dell’indagine. La statua di 1,9 metri risale al 180-200 d.C. e, secondo la procura, vale 20 milioni di dollari. Il quotidiano Plain Dealer di Cleveland ha riferito che la statua è stata rimossa più di due mesi fa e che il museo ha cambiato la descrizione del pezzo sul suo sito web, dove ora definisce la statua una “figura maschile drappeggiata” invece di fare riferimento a Marco Aurelio.

La Turchia ha fatto per la prima volta menzione della statua nel 2012, quando ha pubblicato un elenco di una ventina di oggetti nella collezione del museo di Cleveland che riteneva fossero stati saccheggiati da Bubon e da altri luoghi. I funzionari del museo dissero all’epoca che la Turchia non aveva fornito prove concrete del saccheggio. “La persistente disputa su questa questione ha tenuto la statua separata dalla sua città natale”, ha dichiarato Zeynep Boz, del ministero turco della cultura e del turismo.