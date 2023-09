Ucraina: Lavrov, ‘abbiamo iniziato a lavorare per fornire grano gratuito a 6 paesi africani’

Mosca, 1 set. (Adnkronos) – Il lavoro pratico sulle consegne gratuite di grano russo a sei paesi africani è già iniziato. Lo ha affermato il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov in un incontro con gli studenti e i docenti dell’Istituto statale di Mosca per le relazioni internazionali (Mgimo).

“Parlando di sicurezza alimentare, si sta già organizzando il lavoro pratico per implementare le consegne gratuite di grano russo, come ha annunciato il presidente Putin al vertice Russia-Africa, ai sei paesi africani più bisognosi”, ha detto il ministro, aggiungendo che si prevede di fornire fino a 50mila tonnellate di grano a ciascuno stato.

Il presidente russo Vladimir Putin, in una sessione plenaria del Forum economico e umanitario Russia-Africa, aveva dichiarato che Mosca è pronta a fornire grano gratuito a Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Repubblica Centrafricana ed Eritrea nei prossimi mesi.