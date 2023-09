Ucraina: 2 morti e 7 feriti negli ultimi attacchi

Kiev, 1 set. (Adnkronos) – Le forze russe hanno lanciato attacchi contro sette regioni nell’ultimo giorno, uccidendo due persone e ferendone sette. Nel Donetsk, attacchi russi hanno ucciso una persona a Myrne, vicino a Sloviansk, e ne hanno feriti un’altra, ha riferito il governatore Pavlo Kyrylenko. Nella regione di di Kharkiv , il governatore Oleh Syniehubov ha affermato che le forze di Mosca continuano a concentrare i loro attacchi sulle aree al confine con la Russia e il territorio occupato.

Le forze russe hanno usato missili antiaerei per colpire il centro di Kupiansk, ferendo un uomo di 61 anni. Anche un uomo è rimasto ferito nel bombardamento del villaggio di Kopanka. Il governatore Oleksandr Prokudin ha riferito di 61 attacchi lo scorso giorno nell’oblast di Kherson , uccidendo una persona e ferendone un’altra. La città di Kherson è stata bombardata 14 volte.

L’amministrazione militare di Kherson ha affermato che ieri un trattore è stato fatto saltare in aria da una mina a Nova Kamianka ferendo il conducente di 62 anni. Secondo l’amministrazione militare, l’87% dei campi dell’oblast di Kherson sono ancora ricoperti di esplosivi russi. Nell’oblast di Zaporizhzhia, attacchi russi hanno ferito una donna di 52 anni e un uomo di 67 anni a Huliaipole, mentre un uomo di 59 anni è stato colpito dall’artiglieria a Orikhiv, ha detto il governatore Yurii Malashko, aggiungendo che negli ultimi giorni gli attacchi russi hanno colpito 21 insediamenti in tutta la regione.