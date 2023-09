Startup, Boccia: “A Digithon focus su Ia, puntare su transizione digitale”

Bisceglie, 31 ago. (Labitalia) – “Torniamo con la maratona digitale, i ragazzi troveranno delle opportunità perché gli investitori sono tanti e li ringrazio perché stanno credendo ancora una volta nella Puglia e in un certo modo di concepire l’intelligenza artificiale. Quest’anno il focus è sull’intelligenza artificiale e i temi sono davvero tanti, siamo in un mondo in cui accanto ai taxi senza guida ci sono strumenti straordinari che ci consentono di prevenire alcune decisioni anche rispetto alle scelte che nella sanità pubblica dobbiamo fare. E per questo chiediamo più investimenti nella sanità pubblica sulla transizione digitale”. Lo ha detto Francesco Boccia a margine della prima serata di Digithon, la maratona digitale da lui fondata e che si tiene a Bisceglie con 100 startup in gara.

Boccia ha chiesto un minuto di raccoglimento per la tragedia di Brandizzo. “Queste morti come ha detto il presidente Mattarella sono una sconfitta per tutti e ancora più amaro oggi perché al tempo della società digitale queste cose non possono accadere: con un clic si può evitare una tragedia, lavorare meglio e in sicurezza.”, ha sottolineato.