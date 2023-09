La variante è stata già elaborata, ma si è in attesa di alcune indicazioni da parte della Soprintendenza in merito al consolidamento delle murature ed il restauro. Insomma, alcuni aspetti di specifica competenza della Soprintendenza che i tecnici del Comune dovranno recepire. Questo si è sentito rispondere il coordinatore di Alternativa per Benevento Luigi Perifano, che aveva chiesto delucidazioni circa lo stato dell’arte dei lavori a Piazza Cardinal Pacca. E’ l’unico motivo per cui il discorso variante non si può ancora chiudere. Per il resto, i tecnici hanno già redatto il progetto, allineandosi alle prescrizioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia