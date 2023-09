Rugby: Abodi agli azzurri, ‘andate oltre i limiti, siate da esempio’

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – “E’ un mondiale di grande passione, tensione e ambizioni. Conosciamo i nostri limiti ma ci avete insegnato di andare anche oltre i nostri limiti. La maglia azzurra è qualcosa che ci unisce, sentirete tutta la nostra spinta e il senso dell’onore che rappresentate. La maglia azzurra ci unisce. Sentirete il nostro orgoglio nazionale, questa rappresenta i valori che lo sport riesce a esprimere e voi siete l’espressione migliore di questo”. Lo dice il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, durante la presentazione della Nazionale di rugby in partenza per la Coppa del Mondo che scatterà l’8 settembre in Francia. “Il Mondiale è una competizione che ci vede non in primissima linea ma con ambizioni significative. Voi avete qualcosa nell’animo che si vede dai vostri occhi che è parte del rugby, ma che la storia della nazionale è riuscita ad instillare. Che il vostro comportamento possa essere da esempio”, aggiunge Abodi.