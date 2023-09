Roma, 1 set (Adnkronos) – “Se il governo dice che metterà altri fondi per sostituire quelli tolti al Pnnr fa il gioco delle tre carte, c’è una fregatura, perchè questi fondi spettavano già alle Regioni e ai comuni. Se le tolgono da lì per metterle al Pnnr vuol dire rubarli ad altri progetti importanti per queste terre”. Lo ha detto Elly Schlein a margine della festal dell’Unità a Caroviglio, in provincia di Brindisi.