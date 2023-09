Bruxelles, 1 set. – (Adnkronos) – Si ferma in semifinale la corsa della nazionale italiana di pallavolo al campionato europeo femminile. A Bruxelles le azzurre del ct Davide Mazzanti cedono per 3-2 alla Turchia con parziali di 18-25, 25-23, 15-25, 25-22, 15-6. La Turchia aspetta in finale la vincente di Olanda-Serbia in campo alle 20.30.