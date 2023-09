Arrivano conferme anche dal Sindaco di Molinara Giuseppe Addabbo sull’imminente chiusura del Centro per anziani CARPA. Infatti il centro assistenziale ricreativo per persone anziani di Molinara, dopo circa 40 anni di attività, starebbe per chiudere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia