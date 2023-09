Milano: dall’1 al 3 settembre all’Idroscalo la 79esima tappa dell’International Street Food

Milano, 1 set. (Adnkronos) – Dopo ben settantotto tappe, a partire dall’inizio di marzo, con oltre 6 milioni e 800 mila visitatori, arriva a Milano la VII edizione dell’International Street Food, la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. La nuova edizione è ripartita in grande stile, forte del successo riscosso lo scorso anno: nel 2022 sono stati oltre quattro milioni i visitatori. La tappa numero 79 avrà luogo da venerdì 1 settembre a domenica 3 settembre all’Idroscalo di Milano, con ingresso da Porta Maggiore (il venerdì dalle 18 alle 24,00, il sabato e la domenica dalle 12.00 alle 24.00).

Quaranta truck con le eccellenze del cibo di strada accoglieranno i visitatori offrendo la possibilità di gustare prodotti della cucina internazionale e realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. In un solo posto si potranno gustare la pizza fritta e le frittatine di pasta napoletane, i kurtos ungheresi, i panini con il polpo gourmet, la frittura di pesce e i supplì, la cucina romana con la pasta cacio e pepe, gli hamburger di Angus, di Fassona e di Chianina, la cucina brasiliana, la puccia pontina, le polpette di Porka Polpetta, il pullet pork, i donuts americani, la paella, le bombette pugliesi, la cucina messicana, le coppiette di Ariccia, la cucina siciliana, il lampredotto, o pere e ‘o muss, la cucina argentina, la carne di canguro, di coccodrillo e di serpente. Saranno inoltre presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani ed internazionali, cocktail e spritz.

La manifestazione proseguirà nei prossimi mesi con un fitto calendario di eventi: ben 100 tappe distribuite lungo tutto lo Stivale da marzo a novembre 2023 per assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all’insegna della qualità, della passione per il cibo fatto a mano e della convivialità.