La voglia e la condizione sono quelle giuste. Alexis Ferrante è arrivato in città nella tarda serata di mercoledì, mentre ieri mattina si è presentato allo stadio per conoscere il tecnico Andreoletti e mettere la firma sul contratto che lo vincolerà al Benevento almeno per la prossima stagione, anche se la sua avventura potrebbe essere più lunga, nel caso in cui maturassero le condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto dalla Ternana (servono 25 presenze in stagione, da almeno 45 minuti ognuna). La prima potrebbe arrivare già domenica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia