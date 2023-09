Europa League, Atalanta con Sporting Lisbona e Roma con Slavia Praga

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – L'Atalanta affronterà Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow nel girone D di Europa League mentre la Roma, nel girone G, se la vedrà con Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette. E' questo l'esito del sorteggio effettuato oggi a Montecarlo. Si parte il 21 settembre, il 5 ottobre la seconda giornata, poi la terza il 26 ottobre, la quarta il 9, la quinta il 30 novembre e la sesta e ultima il 14 dicembre. Quindi, ottavi di finale (7 e 14 marzo 2024), quarti (11 e 18 aprile) e semifinali (2 e 9 maggio). La finale è in programma il 22 maggio alla Dublin Arena di Dublino. Questi gli 8 gironi:

GRUPPO A: West Ham (Eng), Olympiacos (Gre), Friburgo (Ger), Backa Topola (Srb).

GRUPPO B: Ajax (Ned), Marsiglia (Fra), Brighton (Eng), Aek Atene (Gre).

GRUPPO C: Rangers (Sco), Betis Sivilia (Esp), Sparta Praga (Cze), Limassol (Cyp).

GRUPPO D: ATALANTA (ITA), Sporting Lisbona (Por), Sturm Graz (Aut), Rakow (Pol)

GRUPPO E: Liverpool (Eng), Lask (Aut), Union Saint-Gilloise (Bel), Tolosa (Fra).

GRUPPO F: Villarreal (Esp), Rennes (Fra), Maccabi Haifa (Isr), Panathinaikos (Gre).

GRUPPO G: ROMA (ITA), Slavia Praga (Cze), Sheriff Tiraspol (Mda), Servette (Sui).

GRUPPO H: Bayer Leverkusen (Ger), Qarabag (Aze), Molde (Nor), Hacken (Swe).

