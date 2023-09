E’ un’azione nel campo socio-sanitario quella promossa dell’Azienda sanitaria di Benevento, attraverso una collaborazione con un sodalizio sportivo e un’associazione di volontariato. L’obiettivo? Proporre attività sportive inclusive per minori e giovani diversamente abili. L’Asl ha perfezionato un importante protocollo di intesa con la Rugby Factory Benevento Asd e l’Associazione Italiana Persone Down di Benevento, per promuovere l’integrazione dei soggetti disabili nel mondo dello sport. L’accordo intende rappresentare «un passo significativo verso l’integrazione sociale».

