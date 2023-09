Calcio: Berardi torna e trascina il Sassuolo, Verona ko 3-1

Reggio Emilia, 1 set. -(Adnkronos) – Berardi torna dopo aver saltato le prime due giornate e fa tutta la differenza per il Sassuolo che conquista il primo successo in campionato dopo due ko grazie alla doppietta del 29enne calabrese, a segno al 64′ e al 72′ su rigore. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i neroverdi sconfiggono 3-1 il Verona grazie anche ad un gol di Pinamonti che sblocca la partita all’11’. Nel mezzo, il momentaneo pareggio di Ngonge al 56′.

La grande novità è la presenza in campo dal 1′ del figliol prodigo Berardi che, chiarita la sua posizione con il club dopo la volontà di cessione, torna al centro del progetto della squadra di Dionisi. Sin dai primi minuti è protagonista e grazie ad una sua giocata si sblocca il match. Il numero 10 salta un uomo sulla destra, mette in mezzo all’area un cross che il Verona non respinge e su cui si avventa Pinamonti, che gira il pallone di testa alle spalle di Montipò per l’1-0. Il Verona non ci sta, subito il gol si getta in avanti alla caccia del pari: ci prova Duda, poi Folorunsho, ma la palla non entra. A metà primo tempo Ngonge trova il gol del pari, che viene annullato per fuorigioco di Folorunsho, che gli aveva servito l’assist. La partita arriva al 45′ senza altri sussulti.

La ripresa si apre subito con una novità tra gli ospiti, che inserisce Bonazzoli per Mboula per dare un peso maggiore all’attacco. Il Verona spinge alla caccia del pari, sempre trainato da Ngonge, che dopo 11 minuti dall’inizio della ripresa trova il gol dell’1-1. Fa tutto lui, si allarga sulla destra, mette in mezzo un pallone molto insidioso che nessuno devia e che lentamente termina la sua corsa alle spalle di Consigli. Dopo il pari sale in cattedra ancora una volta il 10 del Sassuolo, che dopo pochi minuti dall’1-1 trova ancora il gol. Laurienté imbuca, Berardi si inserisce e con il sinistro incrocia, superando Montipò al 19′. Otto minuti dopo lo scatenato attaccante entra in area e viene steso da Doig a pochi metri da Montipò: per l’arbitro non c’è dubbio, è calcio di rigore. Dal dischetto di presenta ancora Berardi, che spiazza il portiere dell’Hellas e sigla la sua doppietta: i neroverdi vincono la prima partita del campionato, proprio nel giorno del ritorno dell’uomo più importante e interrompono la corsa dell’Hellas, che dopo due successi di fila deve arrendersi alla squadra di Dionisi.