Deciso passo in avanti per la realizzazione dell’impianto di filtraggio a carboni attivi nel Comune di Benevento. Una questione dirimente per la qualità del servizio idrico. E’ stato infatti approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione dell’infrastruttura a servizio della centrale di Pezzapiana.

