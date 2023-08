Rdc: Guerra (Pd) a Delmastro, ‘metadone di Stato? 73mila disoccupati in più’

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Il sottosegretario Delmastro Delle Vedove esulta perché i dati diffusi dall’Istat dimostrerebbero che la fine del ‘metadone di Stato’, cioè del reddito di cittadinanza, ha fatto aumentare ‘nel mese di luglio’ di 37.000 le persone in cerca di lavoro”. Lo dichiara in una nota Maria Cecilia Guerra, senatrice e responsabile Lavoro del Partito democratico.

“Premesso che le tendenze del mercato del lavoro difficilmente si colgono guardando alle variazioni mensili, si abbia almeno la decenza di leggere bene i dati: a fronte dei nuovi 37.000 disoccupati (e quindi persone in cerca di lavoro) di Delmastro, ci sono 73.000 occupati in meno e 14.000 inattivi in più. Non un bel mese insomma per il mercato del lavoro. Strani questi effetti del taglio del metadone”, conclude l’esponente dem.