Rai: Della Vedova, ‘con Meloni farà fine di Alitalia, va privatizzata’

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “‘Useremo la Rai per far volare l’Italia. L’azienda pubblica è l’unico vero pilastro di un racconto Nazionale’, dice oggi in un’intervista a Libero il consigliere di viale Mazzini di area centrodestra, Igor De Biasio. Ecco: la Rai come Alitalia, un destino segnato”. Lo dichiara il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

“È chiaro che l’influenza e le mire politiche e partitiche sulla Rai sono vecchie quanto l’azienda stessa, ma dopo dieci mesi di governo possiamo dire che Meloni e i suoi stanno riuscendo a fare molto peggio dei predecessori. La Rai – prosegue Della Vedova – si fa sempre più strumento dei partiti e sempre meno azienda. La discussione sul canone e la pubblicità non nasconde la crisi industriale e finanziaria di viale Mazzini. Di questo passo il destino Alitalia, sperpero di denaro dei contribuenti e fallimento, sarà inevitabile”. “Guardando oltre le prossime elezioni, nella impossibilità di sottrarre al controllo partitico l’azienda e le sue scelte la decisione di una sostanziale privatizzazione della Rai è l’unica via per evitare l’incombente rischio Alitalia”, conclude.